وصل إلى مركز طبرق الطبى ” إستشارى أمراض القلب ” الدكتور إدريس البشارى ، وسوف يجري عدد من عمليات القسطرة القلبية مابين ” العلاجية و التشخيصية ” ، و ذلك بمشاركة طاقم غرفة علميات القسطرة بالمركز من أطباء و تمريض وفنيين ، وذلك لعدد من مرضى القلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وتأتى هذه الزيارات وفقا لخطة إدارة مركز طبرق الطبي الموضوعة من قبل مدير المركز.

