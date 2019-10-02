“صحة الوفاق” تنظم ورشة عمل حول اللامركزية ونقل بعض اختصاصات الرعاية الصحية إلي الحكم المحلي

المتوسط:
عقد وزير الصحة لحكومة الوفاق الوطني أحميد بن عمر، اجتماعا مطولا وورشة عمل حول اللامركزية ونقل بعض اختصاصات الرعاية الصحية الأولية لحكم البلديات بحضور السادة:
سمير صقر – مركز تطوير النظام الصحي، محمد ابراهيم – مدير مركز التوثيق والمعلومات، خالد عطية – مدير مكتب التعاون الدولي، خالد السني – الرعاية الصحية الأولية، موسي سويسي – إدارة الشؤون الطبية.
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