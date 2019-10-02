المسماري يعلن تدمير أماكن متفرقه في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المُسيّرة

قال الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، يوم الثلاثاء، إن تقارير أجهزة الاستخبارات بقوات الكرامة رصدت أماكن متفرقه في مطار معيتيقة ومطار مصراتة، تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها، وأيضًا عدد 2 دُشم في مطار مصراتة استُخدمت لنفس الأغراض.

وأوضح المسماري، في تسجيل مرئي،أنه بعد ورود هذه التقارير وبعد تحديد هذه المواقع تم التعامل معها، من خلال مقاتلات سلاح الجو، قائلاً: “أقلعت مقاتلاتنا من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في توقيت واحد والقضاء على هذا التهديد”.

وأضاف: “حقّقت هذه الحملة الجوية أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100٪، وعادت مقاتلاتنا لقواعدها سليمة بعد تنفيذها لواجباتها وتحقيق أهدافها بنجاح”.

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