إصابة ثلاثة مصريين بحروق خطيرة بعد تسرب غاز في بنغازي

أصيب ثلاثة مصريين من العمالة الوافدة والمقيمين بمنطقة بوهديمة في بنغازي بحروق خطيرة نتيجة تسرب في أسطوانة غاز الطهي أثناء تجهيز وجبة الغداء، أمس الثلاثاء.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المستشفى استقبل كلا من: علي إسماعيل حسن إثر تعرضه للإصابة بحروق بكامل الجسم، وعمر محمد علي المصاب بحروق في الجزء العلوي من الجسم، ومحمد حمدي رضا مصاب بحروق في الجسم بالكامل.

وأوضحت البرغثي أنه خلال حديث الأطباء مع المصابين أكدوا أنهم اشتموا رائحة الغاز ولكن لم يتوقعوا أن التسريب كبير، وفور البدء في تحضير وجبة الغداء بعد عودتهم من العمل انفجر محل إقامتهم في منطقة بوهديمة، مشيرة إلى أن حالة اثنين منهما مستقرة، بينما أحدهم يعاني حروقا خطيرة للغاية.

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