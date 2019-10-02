المدني: سننقض على ترهونة عندما تصدر الأوامر

أفاد الناطق باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني، بأن بعض محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس قد شهدت اشتباكات، يوم الثلاثاء.

وأوضح عبد المالك المدني، في تصريحات إعلامية، أن قوات حكومة الوفاق أحبطت محاولة تقدم الجيش من محوري الرملة ومحيط المطار، وكبدت قواته خسائر فادحة وتعاملت مع الفارين منهم،وفق قوله.

وتابع: “قواتنا تعاملت مع محاولة تقدم حول معسكر اليرموك، باستخدام المدفعية والهاون، كما عززت قواتنا من تمركزاتها في محور القويعة وتمكنت من تدمير آلية مسلحة وإعطاب أخرى”، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تراجعت إلى طريق الوادي.

وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي لبركان الغضب، إن مدينة ترهونة، وأي موقع تابع للجيش الليبي، هدف لقوات الوفاق سيتم الانقضاض عليها عندما تحين الفرصة، ومتى تصدر الأوامر من غرفة العمليات الميدانية، وفق قوله.

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