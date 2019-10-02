“الدولية للهجرة”: “عار علينا جميعا”، غرق ألف مهاجر بالمتوسط هذا العام

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، ارتفاع ضحايا الغرق بين المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط إلى 994 من الرجال والنساء والأطفال خلال العام 2019.

وقال الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة، ليونارد دويل، في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، إنه «وسط موجة متصاعدة من المشاعر المعادية للمهاجرين في سياستنا في جميع أنحاء العالم، فإن هذا الرقم المروع لحوالي 1000 حالة وفاة يرجع إلى حد ما إلى الموقف المتشدد والعداء الصريح للمهاجرين الفارين من العنف والفقر».

وأضاف أن «هذه المذبحة في البحر تؤلمنا جميعا، إنه عار علينا جميعا».

وذكرت المنظمة الدولية أنها لم تتأكد تماما من حادثة وقعت قبالة المغرب في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها تحاول التحقق من تقارير أفادت بفقدان ما يصل إلى 40 مهاجرا في حادث غرق سفينة.

وتقول المنظمة إنه «في حال تأكيد هذه الحادثة سيرتفع عدد القتلى هذا العام إلى ألف شخص»، منوهة بأن «العام 2019 سيصادف العام السادس على التوالي الذي سجلت فيه ألف حالة وفاة، على الأقل في المياه التي تفصل أوروبا عن أفريقيا والشرق الأوسط».

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