مصر تُحذّر من “ممرات” تسلل الإرهابيين إلى ليبيا

شدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، على ضرورة إطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بدورهما الداعم لوقف تدفقات الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى ليبيا ودُول أخرى، لما تتطلبه هذه القضية من إجراءات جادة وجماعية.

وطالب السفير محمد إدريس خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا، الاثنين، مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الدُول التي تُوفّر الغطاء السياسي لهذه المجموعات الإرهابية، وتدعمها بالمال والسلاح.

وحذر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة من الممرات الآمنة التي توفرها أطراف دولية تسعى لتنفيذ مخططات تخريبية بالمنطقة لهؤلاء الإرهابيين، للتنقل بسهولة بين دُول المنطقة.

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