حملة جوية تستهدف نقاط تجهيز وتخزين الطائرات التركية بمطاري معيتيقة ومصراتة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استهداف طائرات سلاح الجو أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة، كانت تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية، وذلك بعد تحصلها على معلومات من أجهزة الاستخبارات التابعة لها.

القيادة العامة أوضحت في بيان لها أمس أن هذه الأماكن عبارة عن مستودعات لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، ودشمتين في مطار مصراتة استخدما للغرض ذاته.

هذا كما أكدت القيادة على تحقيق هذه الحملة الجوية أهدافها بدقة، مبينة أن مقاتلاتها دمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة مئة بالمئة، وأن الطائرات عادت لقواعدها سالمة بعد تنفيذ واجباتها بنجاح.

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