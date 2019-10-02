منظمة أجنبية تصف حرس السواحل الليبي بـ”العصابة”

طالبت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإنهاء التعاون مع حرس السواحل الليبي فيما يخص عمليات إنقاذ المهاجرين واللاجئين بالبحر المتوسط.

وجاءت مطالب المنظمة الحقوقية خلال اجتماع ميركل مع ممثلين عن اللاجئين وعدد من منظمات الإغاثة في برلين، للتباحث حول أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا، والتدفقات المُحتملة خلال الفترة القادمة باتجاه أوروبا.

ووصف المدير التنفيذي لمنظمة “برو أزول”، غونتر بورخارد، حرس السواحل الليبي بـ”عصابات الجريمة” في إشارة إلى الانتهاكات الإنسانية التي اتُهم بها مؤخراً، بشأن تعامله مع المهاجرين واللاجئين خلال عمليات الإنقاذ.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، ووزير العمل هوبيرتوس هايل، ووزيرة الأسرة فراننتسيسكا غيفي بالإضافة إلى مفوضة الحكومة الاتحادية للاندماج أنيته فيدمان- ماوتس.

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