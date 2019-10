تواصل أعمال إزالة المباني العشوائية في بنغازي

المتوسط:

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، بزيارة حي السلماني عمارات (1015) رفقة رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم لمتابعة أعمال إزالة المباني العشوائية بالمدينة، مصدرا تعليماته بالبدء في أعمال النظافة ونقل بقايا المخلفات والأتربة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن بوجواري ناقش مع رئيس الجهاز فرج أقعيم «المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، وضرورة استمرارية التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة، ويكفل تطبيق القوانين ذات العلاقة».

ولفت المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إلى أن المباني العشوائية «أثرت سلبا في شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار».

