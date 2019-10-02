أردوغان يعترف بتسليح الوفاق.. والصلابي: “تركيا مسالمة”

أشاد عضو هيئة علماء المسلمين الدكتور علي الصلابي خلال معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بالموقف التركي من مختلف القضايا التي تهم العرب والمسلمين، مشيرا إلى أن الخطاب التركي يتميز أنه خطاب إنساني ينحاز للقضايا الإنسانية العادلة.

وبحسب تقييمه للموقف التركي فقد وصفه الصلابي بالمنحاز للهوية العربية والإسلامية وتاريخها وحضارتها، مشيرا إلى أن تركيا تقف مع الشعوب في مطالبها العادلة، ومع الديمقراطية والحرية والتعدد السلمي ومع السلام والمصالحة ومع الرأي والرأي الآخر.

يشار إلى أن تركيا ضالعة بشكل أساسي في الحرب التي تدور في ليبيا، كما اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرساله سلاحا إلى ليبيا في أكثر من مناسبة.

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