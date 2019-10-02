مباحثات أمريكية إيطالية يتصدرها الملف الليبي

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته لإيطاليا أمس بلقاء جمعه مع الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا في قصر الرئاسة بروما.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصادر لها، أن الملف الليبي تصدر المباحثات التي جرت بين ماتاريلا وبومبيو، خاصة وأن إيطاليا تسعى إلى دعم أمريكي من أجل حل سلمي للأزمة الليبية، يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب دعم جهود الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا في المؤتمر الدولي القادم في برلين، والذي من المزمع أن يجمع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية على طاولة حوار واحدة.

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