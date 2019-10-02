بدء تغذية مصنع رأس لانوف بغاز الإيثيلين لإعادة تشغيل خط الإنتاج الأول

تبدأ شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم، الأربعاء، تغذية مصنع البولي إيثيلين بغاز الإيثيلين، تمهيدا لإعادة تشغيل خط الإنتاج الأول بالمصنع.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، إن التشغيل مرهون بتوافر الضوابط الخاصة بالسلامة والتشغيل الآمن، مع ضمان الاستمرارية والإنتاج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، أعلن مكتب التسويق المحلي لمنتجات المصنع، الشروع في بيع منتجات مصنع البولي إيثيلين، خلال الفترة المقبلة، لأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية، حسب بيان للشركة.

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وخاطب المكتب الراغبين في الحصول على منتجات المصنع، الاتصال على الرقم (0543843324) أو على «poly [email protected]»، وذلك لتحديث وتوفير المستندات القانونية المتعلقة بمزاولة النشاط.

ولفت إلى أن المستندات المطلوبة، هي: «رخصة لمزاولة النشاط سارية المفعول، وشهادة إثبات السداد الضريبي حديثة وأصلية، وإفادة حديثة بمزاولة النشاط ونوعه، ونسخة من السجل التجاري، وتوكيل باسم المفوض بالتسلم، وطلب باسم رئيس مكتب التسويق المحلي لمنتجات البولي إيثيلين، معتمد ومختوم من قبل الجهة الطالبة للمنتجات، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وتعهد وفقا للنموذج المعد يتم تصديقه من قبل محرر العقود».

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وفي منتصف أغسطس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز انتهت من أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

سنوات من التوقف

يشار إلى أن مصنع الإيثيلين متوقف عن العمل منذ العام 2011، كما أن مصنع البولي إيثيلين متوقف منذ 2013، إلى أن باشرت مؤسسة النفط أعمال الصيانة والتجهيز بانتظار إعادة تشغيل المصفاة لتوفير «النافثا» اللازمة لتشغيل المصنعين، بعد تحرير ميناء ومجمع رأس لانوف وتسليمه إلى المؤسسة في شهر سبتمبر 2018.

ووفق آخر إحصائية عن صادرات الغاز والبتروكيماويات في ليبيا، سجلت صادرات الإيثيلين 128.5 ألف طن متري في العام 2010، ثم تراجعت إلى 24.8 ألف طن متري في العام 2011. في حين وصلت صادرات ليبيا من البولي إيثيلين إلى 146.8 ألف طن متري، التي تراجعت أيضا إلى 27.5 ألف طن متري خلال الفترة نفسها.

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