قامت وحدات الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي، بإطلاق حملة تفتيشية بالتنسيق مع مكتب الرقابة على الأغدية داخل البلدية، حيثُ شملت هذه الحملة محلات الغذاء والمطاعم.

وصرح رئيس وحدة الدوريات والتحري بالحرس البلدي الرائد، مصطفي إزغيليل، أن الحملة مستمرة داخل البلدية للقضاء علي المخالفين، لذلك لابد من تعاون المواطنين مع أعضاء الجهاز والتبليغ علي وجود أي مخالفات.

