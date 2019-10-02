بينهم آمر ” قوة الاقتحام ” التابعة لمليشيا “لواء المحجوب”..بعض قتلى قوات الوفاق في محاور طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أحد عناصر قوات الوفاق المدعو آدم قدوار الشهير بـ “المواطن” قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور السبيعة طرابلس مساء الإثنين.

وأوضح المصدر أن “قدوار” من مواليد 1995 ومن مدينة جادو والتابع لمليشيا “155” التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر أن آمر مليشيا ” قوة الاقتحام ” التابعة لما يعرف بـ “لواء المحجوب” التهامي أحمد التهامي اعباد قتل أيضًا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس صباح الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن اعباد من مواليد 1970 ومن سكان منطقة زاوية المحجوب في مدينة مصراتة.

ولفت المصدر إلى أن عبدالرحمن علي احميدة وهو ابن شقيقة التهامي اعباد قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس صباح الثلاثاء.

وأفاد المصدر أن احميدة من مواليد 2000 ومن سكان منطقة زاوية المحجوب بمدينة مصراتة والتابع لمليشيا ” لواء المحجوب”.

وأكد المصدر مقتل محمد نوري الشريف خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك – طرابلس صباح الثلاثاء.

وذكر المصدر أن الشريف من مواليد 1995 ومن سكان قرية “القليل” في مدينة مسلاتة.

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