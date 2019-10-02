فريق فني من الشركة العامة للكهرباء يزور بلدية زليتن

المتوسط:

اطلع فريق فني من الشركة العامة للكهرباء، ميدانياً على المختنقات التي تواجها بلدية زليتن فيما يخص البنية التحتية وخطوط نقل الطاقة 220 لمحطات التحويل.

والتقى هذا الفريق مع عدد من مسؤولي دائرة توزيع الكهرباء زليتن وبحضور أعضاء المجلس البلدي السيد مصطفى بن عائشة والسيد ميلاد الصداعي للوقوف على هذه المشاكل وإيجاد الحلول السريعة لهذه المختنقات والمتعلقة بتحسين محطة حكمون والبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء محطة تحويل 220 سوق الثلاثاء.

من جانبه، أكد المجلس البلدي دعمه لأي خطوة تقوم بها الشركة العامة من أجل إيجاد الحلول المتفاقمة لمشاكل الكهرباء بالبلدية وتذليل الصعاب أمام أي خطوة تقوم بها الشركة في هذا الاتجاه.

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