تمكن أعضاء وحدة القبض والتحري بقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي من ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته عدد من أقراص الحبوب المهلوسة في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه بعد التحقيق مع المتهم اتضح أنه يقوم بترويجها، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

