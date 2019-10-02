بومبيو يفتتح مباحثات جولته الأوروبية بـ”الملف الليبي”

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو زيارته لإيطاليا أمس الثلاثاء بلقاء جمعه مع الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا بقصر الرئاسة في روما وعَقدَ إجتماعاً في وقت لاحق مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي.

وقالت صحيفة آجي بوليتيكا الإيطالية إن الطرفين عقدا مباحثات ثنائية حول بعض القضايا الدولية المهمة، كما تم تحقيق تقارب كامل حول الحاجة إلى العمل معًا لتحديد حل سياسي في أقرب وقت ممكن، مع الاعتراف بعدم استدامة الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية إضافة إلى الوصول إلى وجهة نظر استراتيجية وآفاق مشتركة في اجتماع قمة الناتو المقبل، الذي سيعقد في لندن يومي 3 و 4 ديسمبر.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن رسالة ماتاريلا وكونتي إلى بومبيو أفادت بأنه يتعين على الولايات المتحدة دعم جهود أوروبا خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا في أفق المؤتمر الدولي القادم في برلين، والذي من المزمع أن يجمع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية معًا على طاولة حوار واحدة.

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