إجراء امتحانات ترقية لمنتسبي الأجهزة الأمنية ببلدية الساحل

الساحل-العنوان

باشرت لجنة مكلفة من قبل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في إجراء امتحانات الترقية لضباط وضباط الصف والأفراد لعام 2019 ببلدية الساحل، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف وتنفيذا لخطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية لهذا العام.

وقال رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الساحل ملازم أول أمهيدي الحاسي، إن اللجنة المكلفة باشرت أعمالها بالمكان المخصص لإجراء الامتحانات، حيث مثل أمامها عدد كبير من منتسبي الجهات المركزية بوزارة الداخلية ببلدية الساحل بالإضافة الى منتسبي مديرية أمن الساحل، من ضباط وضباط صف الذين شملهم امتحان الترقية لهذا العام.

وأضاف الحاسي أنه تم تعميم كتاب بالخصوص على الأجهزة والهيئات والإدارات الواقعة في النطاق الجغرافي للمديرية.

وأفاد أن عدد من حضروا امتحانات الترقية في اليوم الأول 45 ضابطًا منهم 25 تابعين لمديرية أمن الساحل و20 تابعين للفروع والإدارات المركزية أما ضباط الصف فقد بلغ عددهم 350 عضو منهم 250 تابعون لمديرية أمن الساحل و100 عضو تابع للإدارات والفروع المركزية.

وأكد الحاسي، أن الامتحانات واللجنة المشرفة كانا في المستوى المطلوب بالرغم من قلة الامكانيات.

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