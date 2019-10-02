امغيب: هكذا نقطع الطريق على المشككين في نوايا الجيش

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تحرك سياسي داخلي يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “المرحلة الحالية تحتاج إلى تحرك سياسي داخلي يواكب تقدمات الجيش لتحرير العاصمة طرابلس، هذا التحرك أو العمل السياسي يتلخص في شيء واحد فقط وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تجمع كل أبناء الوطن، بشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، تمارس عملها من مدينة بنغازي، إن تشكيل هذه الحكومة في هذا الوقت يقطع الطريق أمام كل المشككين من دول وكيانات وأفراد في نوايا القيادة العامة للجيش بعد تحرير العاصمة طرابلس”.

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