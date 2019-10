مصر تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة حيال الدول التي تدعم الإرهاب في ليبيا

المتوسط:

طالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، محمد إدريس، مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الدُول التي تُوفّر الغطاء السياسي للمجموعات الإرهابية في ليبيا، وتدعمها بالمال والسلاح.

وحذر إدريس خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا، من الممرات الآمنة التي توفرها أطراف دولية تسعى لتنفيذ مخططات تخريبية بالمنطقة لهؤلاء الإرهابيين، للتنقل بسهولة بين دُول المنطقة.

ودعا إدريس، إلى ضرورة إطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بدورهما الداعم لوقف تدفقات الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

