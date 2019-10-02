الكبير يتحدث عن ” إنجازاته ” خلال فترة ولايته كمحافظ للمصرف المركزي التي بدأت منذ 8 سنوات

ليبيا – نشرت مجلة “ذا بانكر” أمس الثلاثاء مقالاً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تحدث فيه عن ما قال بأنها ” إنجازات ” حققها خلال فترة ولايته للمركزي التي بدأت منذ سبتمبر 2011.

الكبير أشار في المقال إلى حجم عائدات مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت 28 مليار دينار خلال الفترة ما بين أكتوبر الماضي وحتى يوليو الجاري، زاعماً أن المركزي أسهم في نشر ثقافة المبيعات والشراء عن طريق نقاط البيع ما أدى إلى ارتفاع مستخدمي بطاقات الدفع من 91 ألف عام 2016 إلى 581 ألف مع حلول نصف العام الجاري.

وأكد على أن إدارته وضعت من ضمن أولوياتها المحافظة على الأصول الليبية وشبكة التعاون الدولية المصرفية وسط ظروف انقسام ساسي في البلاد.

كما تطرق الكبير خلال مقالته إلى أن إيرادات ليبيا من النقد الأجنبي تراجعت عشر مرات عام 2017 التي حققت فيها ليبيا إيرادات قدرها 4 مليارات و800 مليون دولار في الوقت الذي حققت فيه إيرادات بالنقد الأجنبي بلغ متوسطها أكثر من 53 مليار دولار في الفترة مابين 2013 – 2016.

وذكر مساهمة المركزي في إدارة الإنفاق على مشاريع التنمية المكانية بما فيها البنية التحتية للمدارس والطرق والصحة التي صرف عليها أغلب إيرادات مبيعات النقد الأجنبي حسب قوله دون ذكر قيمة محددة.

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