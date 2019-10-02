اجتماع لمتابعة سير عمل إدارة الاتصالات والمعلوماتية بالشركة العامة للكهرباء

عقد المدير التنفيذي المكلف للشركة العامة للكهرباء عياد القنيدي اجتماعا بمقر الشركة، ضم مدير عام الاتصالات والمعلوماتية المكلف، وعددا من مديري الإدارات التابعة للإدارة العامة للمعلوماتية، ومدير إدارة المتابعة.

وحسب الشركة فقد تناول الاجتماع استعراض التقرير ربع السنوي الثاني للعام ألفين وتسعة عشر، الخاص بنشاط الإدارة العامة للاتصالات والمعلوماتية لكل إدارة على حدة، والوقوف على حجم المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ سير العمل بالإدارة.

كما تم خلال الاجتماع التركيز على توفير الدعم للإدارة وتوفير الإمكانيات اللازمة والقدرات المطلوبة، وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تتعلق بسير العمل بالإدارة وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها .

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