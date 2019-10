المتوسط:

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، أن أجهزة الاستخبارات رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة، كانت تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.

وأوضح المسماري، في بيان أن هذه الأماكن عبارة عن “هنقر” استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، وعدد 2 دشم في مطار مصراتة استخدمت لنفس الغرض.

وأضاف “المسماري” أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

The post «المسماري»: كبدنا الطيران التركي المسير خسائر فادحة في معيتيقة ومصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية