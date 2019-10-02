وفد ليبي يشارك في المؤتمر الدولي لحماية المدنيين بالنمسا

شارك وفد من حكومة الوفاق، في أعمال المؤتمر الدولي لحماية المدنيين في الحروب بالمناطق المدنية، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين المفوض يوسف جلاله، وبحضور سفير ليبيا لدى النمسا جلال العاشي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، أن الوفد الليبي أكد خلال المؤتمر الذي عقد أمس الثلاثاء بڤيينا، على مدى تأثير استخدام الأسلحة العشوائية داخل المناطق المدنية على المدنيين وتداعياتها، مشيرا إلى الاشتباكات التي تتعرض له العاصمة طرابلس، والمخاطر التي تهدد حياة المدنيين، والبنية التحتية، والمرافق الصحية، والتعليمية.

كما أطلع الوفد، مندوبي الدول والمنظمات الدولية، الخطر الذي يتعرض له المدنيون بسبب الاشتباكات في طرابلس، وكيفية معالجة الوضع الإنساني داخل المدينة.

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