إعادة رفع معدلات التدفق وتحسن ضغط المياه بشبكة مدينة طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، عن إعادة رفع معدلات تدفق المياه أمس، ليتحسن ضغط المياه بشبكة مدينة طرابلس مع استمرار ضخ المياه من حقول الآبار، وذلك بعد خفض الضغط لمعدل التدفق عن المدينة يوم الإثنين، نتيجة تنفيذ فرق الصيانة أعمالها لصمامات التحكم بالتدفق في الشويرف، وفتح الصمام الرئيسي لخط التغذية لمناطق الجبل الغربي.

وقال الجهاز في منشور له أمس إنه وبعد استكمال أعمال الصيانة، ستتمكن فرق التشغيل من رفع معدل التدفق ووصول المياه لكل المناطق بمدينة طرابلس، التي تعاني من ضعف في إمداد المياه، وكذلك إعادة تدفق المياه عبر المسار الشرقي لمدن المنطقة الوسطى.

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