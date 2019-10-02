سلاح الجو يدمر مخازن ودشم للمليشيات

طرابلس-العنوان

استطاعت القوات المسلحة دك مخازن للأسلحة للمليشيات المسلحة في غارات جوية شنها سلاح الجو على قاعدة معيتيقة ومطار مصراتة، وذلك بعد ورود تقارير من أجهزة الاستخبارات حولها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تدمير دشم في مطار مصراتة تستخدم لتجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها.

وأكد المسماري، أن غارة جوية لسلاح الجو دمرت عدد 2 دشم جاءت بعد ورود تقارير من أجهزة الاستخبارات التي ترصد أماكن متفرقه في مطار معيتيقة ومطار مصراتة.

وتابع أن “هذه الأماكن عبارة عن هنجر يستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وتجهيز صواريخها بمطار معيتيقة، وعدد 2 دشم في مطار مصراتة تستخدم للغرض نفسه”.

وأضاف، بعد تحديد هذه المواقع والتي تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها تم التعامل معها من خلال مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة.

وأكد أن مقاتلات سلاح الجو أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في توقيت واحد والقضاء على هذا التهديد، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100 بالمئة.

وأظهرت صور جرى تداولها على الانترنت مشاهد لانفجار قوي بقاعدة معيتيقة بطرابلس، وذلك بعد استهدافها من قبل سلاح الجو.

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