منظمة ألمانية تطالب بإنهاء التعاون مع حرس السواحل الليبي

طالبت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإنهاء التعاون مع حرس السواحل الليبي فيما يخص عمليات إنقاذ المهاجرين واللاجئين بالبحر المتوسط، واصفه إياه بـالـ” عصابة الإجرامية” في إشارة إلى الانتهاكات الإنسانية التي اتُهم بها مؤخراً، بشأن تعامله مع المهاجرين واللاجئين خلال عمليات الإنقاذ.

وجاءت مطالب المنظمة الحقوقية خلال اجتماع ميركل مع ممثلين عن اللاجئين وعدد من منظمات الإغاثة في برلين، للتباحث حول أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا، والتدفقات المُحتملة خلال الفترة القادمة باتجاه أوروبا.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، ووزير العمل هوبيرتوس هايل، ووزيرة الأسرة فراننتسيسكا غيفي، بالإضافة إلى مفوضة الحكومة الاتحادية للاندماج أنيته فيدمان- ماوتس.

