اللواء 73: وحدات القوات المسلحة تتقدم لنقاط جديدة بمحور طريق مطار طرابلس العالمي

ليبيا – أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش منذر الخرطوش على أن وحدات اللواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل وكتيبة 21 صاعقة تتقدم لنقاط تمركز جديدة وتنجح في غنم آلية وقتل عدد من أفراد العدو بعد اشتباكات.

الخرطوش قال وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إن سرية م.د كورنت باللواء 73 مشاة نجحت في استهداف دبادبة T55 بالقرب من معسكر النقلية فيما استهدف سلاح الجو دبابة نوع T55 بالقرب من عيادة الحياة على طريق كوبري المطار السواني.

وأفاد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة بمقتل فردين من اللواء وإصابة 5 أثناء التحركات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية