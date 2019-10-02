بدء تغذية مصنع البولي ايثيلين بمجمع رأس لانوف للبتروكيماويات بغاز الإيثيلين

بدأت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم، الأربعاء، تغذية مصنع البولي إيثيلين بغاز الإيثيلين، تمهيدا لإعادة تشغيل خط الإنتاج الأول بالمصنع.

وقال المكتب الإعلامي للشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، إن التشغيل مرهون بتوافر الضوابط الخاصة بالسلامة والتشغيل الآمن، مع ضمان الاستمرارية والإنتاج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، أعلن مكتب التسويق المحلي لمنتجات المصنع، الشروع في بيع منتجات مصنع البولي إيثيلين، خلال الفترة المقبلة، لأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية، حسب بيان الشركة

وكانت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز قد انتهت الفترة الماضية من أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

يشار إلى أن مصنع الإيثيلين متوقف عن العمل منذ العام 2011، كما أن مصنع البولي إيثيلين متوقف منذ 2013، إلى أن باشرت مؤسسة النفط أعمال الصيانة والتجهيز بانتظار إعادة تشغيل المصفاة لتوفير “النافثا” اللازمة لتشغيل المصنعين

ووفق آخر إحصائية عن صادرات الغاز والبتروكيماويات في ليبيا، سجلت صادرات الإيثيلين 128.5 ألف طن متري في العام 2010، ثم تراجعت إلى 24.8 ألف طن متري في العام 2011. في حين وصلت صادرات ليبيا من البولي إيثيلين إلى 146.8 ألف طن متري، التي تراجعت أيضا إلى 27.5 ألف طن متري خلال الفترة نفسها.

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