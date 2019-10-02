الأرصاد: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وتقلبات جوية غدا

أعلن المركز الليبي للأرصاد الجوية، عن الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة أيام القادمة اعتباراً من اليوم الأربعاء 2019/10/02م.

وتوقع المركز في نشرته، أن تسجل درجات الحرارة القصوى ارتفاع نسبى هذا اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا حيث تتراوح ما بين (32 – 37) مْ وتكون معتدلة على مناطق الساحل الشرقي ما بين (27 – 31) مْ وتسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين (33 – 39) مْ.

كما توقع حدوث تقلبات جوية بداية من يوم الغد الخميس على شمال غرب ليبيا نتيجة تحرك منخفض جوى جنوب تونس باتجاه الساحل الغربي يسبب في رياح شمالية غربية نشطة تعمل على اضطراب حالة البحر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و سقوط امطار مصحوبة بخلايا رعدية على المنطقة الممتدة من (راس اجدير حتى الخمس –سهل جفارة –ترهونة –مسلاتة –مناطق جبل نفوسة) وقد تكون غزيرة على بعض المناطق، بينما تتأثر مناطق الخليج والشمال الشرقي والوسط برياح جنوبية غربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة حيث نتوقع ان تصل الى (40) مْ مع اثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحيانا.

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