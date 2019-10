برلماني: المرحلة الحالية تحتاج لتحرك سياسي يفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية

المتوسط:

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تحرك سياسي داخلي يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “المرحلة الحالية تحتاج إلى تحرك سياسي داخلي يواكب تقدم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس، مضيفا “هذا التحرك أو العمل السياسي يتلخص في شيء واحد فقط وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تجمع كل أبناء الوطن، بشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، تمارس عملها من مدينة بنغازي”.

وتابع امغيب، ” إن تشكيل هذه الحكومة في هذا الوقت يقطع الطريق أمام كل المشككين من دول وكيانات وأفراد في نوايا القيادة العامة للجيش بعد تحرير العاصمة طرابلس”.

