مصادر إعلامية إيطالية: كونتي سيطالب بومبيو بدعم الولايات المتحدة لمؤتمر برلين بشأن ليبيا

ليبيا – بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته لإيطاليا أمس الثلاثاء بلقاء جمعه مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بقصر الرئاسة في روما وعقد إجتماعاً في وقت لاحق مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

مصادر إعلامية رجحت وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أن تتصدر المباحثات الأوضاع في منطقة المتوسط وفي ليبيا على وجه الخصوص حيث تسعى إيطاليا إلى دعم أمريكي من أجل حل سلمي للأزمة الليبية يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر فعال لتوريد الأسلحة لمن وصفتهم الصحيفة بـ”طرفي الصراع الحالي في ليبيا”.

وقالت المصادر الإعلامية إن رسالة ماتاريلا وكونتي إلى بومبيو هي أنه يتعين حتى على الولايات المتحدة دعم جهود أوروبا خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا في أفق المؤتمر الدولي القادم في برلين والذي من المزمع أن يجمع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية على طاولة حوار واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية