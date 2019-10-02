شركة الكهرباء تعقد إجتماع لمتابعة سير عمل إدارة الإتصالات والمعلوماتية

ليبيا – عقد أمس الثلاثاء اجتماع بمقر الشركة العامة للكهرباء في طريق السواني حيث ترأس الاجتماع المدير التنفيذي للشركة المكلف عياد القنيدي.

الإجتماع استعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة التقرير الربع السنوي الثاني للعام 2019 الخاص بنشاط الإدارة العامة للاتصالات والمعلوماتية لكل إدارة على حده والوقوف على حجم المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ سير العمل بالإدارة.



وتم التركيز على توفير الدعم للإدارة وتوفير الامكانيات اللازمة والقدرات المطلوبة وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تتعلق بسير العمل بالإدارة وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها .

كما حضر الاجتماع مدير عام الاتصالات والمعلوماتية المكلف وعدد من مدراء الإدارات التابعة للإدارة العامة للمعلوماتية ومدير إدارة المتابعة ومساعده.