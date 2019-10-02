مُسلحون يقتحمون مقر رئاسة “أركان الوفاق”

في ساعات متأخرة من الليل، اقتحمت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم ما يعرف بكتيبة هشام مسيمير، مقر رئاسة أركان حكومة الوفاق في طرابلس، ولم يصدر أي بيان أو توضيح من وزارة الداخلية أو حكومة حول ما حدث، وملابساته.

وفي عملية تتبع الحادثة، تبيّن أن نشطاء على مواقع التواصل تداولوا صورا لأفراد أمام أحد المواقع الحكومية في طرابلس، داخل سيارات مسلحة عليها شعارا يحمل اسم الكتيبة، التي يبدوا أنها قد أنشأت بعد مقتل هشام مسيمير، مصحوبين بأسلحتهم.

ولا تعتبر هذه الحادثة جديدة على طرابلس، فهي تتكرر في كل مرة، على المواقع الحكومية التابعة للوفاق، نظرا لنفوذ قادة المجموعات المسلحة، وسطوتهم على العاصمة، بعيدا عن المجلس الرئاسي الذي من المفترض أن يكون المسؤول الأول عن أي حادثة اقتحام أو انتهاك تتعرض لها المقرات الحكومية والمدنية في العاصمة.

أما عن حادثة مقتل هشام مسيمير، الذي كان يشغل منصب مدير الخدمات الصحية مصراتة، وأحد قادة الجماعات المسلحة وصاحب نفوذ قوي في المدينة، فإنها ماتزال تطرح الأسئلة على حكومة الوفاق، دون إجابات شافية، وتوضيح لكل الليبيين، إن كان مسيمير يعمل لحساب الوفاق، أو أطرافا موالية لمعسكره الذي أصبح يضمّ المتطرفين والمطلوبين دوليًا.

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