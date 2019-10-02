ليبيا تطلق سراح البحارة التونسيين المحتجزين

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، إطلاق سراح 16 بحّارا تونسي، بعد احتجازهم في ميناء الزاوية يوم أمس، بعد عملية تفاوض بين ممثلي الوزارة وأطراف ليبية.

وتمت عملية التفاوض بين القنصلية العامة التونسية بليبيا والسفارة الليبية في تونس، والتي أفضت إلى إطلاق سراح البحارة، اللذين ضبطتهم دورية تابعة للقطاع الغربي بحرس السواحل على متن مركبي صيد دخلا المياه الإقليمية الليبية بصورة غير قانونية ويصطادان بين حقلي البوري والجرف.

وتم ضبط البحارة على بعد نحو 65 ميلا شمال صبراتة، وبعد السيطرة على القاربين، تم توجيههما إلى نقطة مصفاة الزاوية.

وبحسب ما أعلنه حرس السواحل، بلغ عدد أفراد طاقم المركب الأول 7 بحارة يحملون الجنسية التونسية، وبحوزتهم 20 صندوقاً مليئاً بالأسماك، فيما حمل المركب الثاني على متنه 8 بحارة يحملون الجنسية التونسية أيضاً، وبحوزتهم عدد من صناديق الأسماك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية