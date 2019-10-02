الصلابي: تركيا تقف مع الشعوب في مطالبها العادلة والديمقراطية وتحاول دفع الظلم

ليبيا – أشاد القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المدرج على قوائم الإرهاب لدول الخليج ومصر بالموقف التركي من مختلف القضايا التي تهم العرب والمسلمين ، مشيراً إلى أن الخطاب التركي يتميز أنه خطاب إنساني ينحاز للقضايا الإنسانية العادلة على حد زعمه .

الصلابي قيّم في مقابلة خاصة مع “وكالة أنباء تركيا” أمس الثلاثاء الموقف التركي من قضايا الأمتين العربية والإسلامية ، قائلاً :” إنه منحاز للهوية وتاريخها وحضارتها “.

وإدعى أن تركيا تقف مع الشعوب في مطالبها العادلة ومع الديمقراطية والحرية والتعدد السلمي ومع السلام والمصالحة ومع الرأي والرأي الآخر .

وأضاف :” الخطاب التركي هو خطاب إنساني ينحاز للقضايا الإنسانية العادلة وينحاز للقضايا الإنسانية الكبرى ، كما يحاول دفع الظلم وإقامة العدل والدعوة لكلمة طيبة وحقن الدماء بين الناس وهذا انحياز للقيم الإنسانية الرفيعة”.

وفيما يتعلق بالموقف التركي من قضية فلسطين، رأى الصلابي أن قضية فلسطين ليست قضية إسلامية فقط بل هي قضية إنسانية وأحرار العالم متعاطفون ومتعاونون مع الشعب الفلسطيني ، مضيفاً أن الشعب التركي شعب مسلم وشعب معتز بهويته وحضارته ومن الطبيعي أن يكون هناك رجوع لحضارته وهويته وقيمه، وبالتالي الشعب التركي فيه مجموعة كبيرة من العلماء والمفكرين والمثقفين والشعراء وهذه ظاهرة طبيعية وصحية حسب زعمه.

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