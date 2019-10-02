عقيل: على الجيش استقطاب شباب ليبيا لمشروع وطني وسحب البساط من تحت الجماعات المارقة

ليبيا – قال رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري عزالدين عقيل إن عملية القضاء على القيادي بالكتائب الإسلامية المسلحة هشام امسيمر ستربك حساباتها المالية لكنها لن تؤثر كثيرا على تحركاتها الميدانية.

عقيل أشار في تصريح خاص لصحيفة “العرب” اللندنية اليوم الأربعاء إلى أن موت هشام امسيمر لن يؤثر بشكل كبير على تمركز الجماعات الإسلامية المسلحة لكنه سيخلق لها ارتباكا ظرفيا وسيتم تعويضه بشخصيات أخرى خاصة وأنه مجرد وسيط بين هذه الكتائب والدول الإقليمية الداعمة لها.

وبحسب عقيل تُشن الحرب في ليبيا من طرف دول إقليمية على رأسها قطر وتركيا بالتنسيق مع تنظيم الإخوان المسلمين الذي يملك علاقات متميزة مع الجماعات الإسلامية المنتشرة في ليبيا ومع الجماعات المتطرفة ومنها ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة وتنظيم داعش الارهابي.

رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري رأى أن جماعات الإخوان الليبية تغالط الشباب الليبي وتوهمه أنه يدافع عن دولة الحق وتظلله،داعيا الجيش إلى محاولة استقطاب شباب ليبيا للمشروع الوطني وسحب البساط من تحت الجماعات المارقة عن القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية