المتوسط:

طالب عضو مجلس النواب، محمد العباني، بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب كتركيا وقطر.

وقال العباني، إن الإرهاب ظاهرة دولية ويتوجب على مجلس الأمن محاربته بكافة الطرق.

وشدد العباني على ضرورة وضع تركيا وقطر تحت الفصل السابع، وذلك حماية للأمن والسلم الدوليين.

The post لهذا السبب.. برلماني يُطالب مجلس الأمن بمعاقبة تركيا وقطر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية