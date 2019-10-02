رصد استخباراتي يقود لتدمير مخازنا لطائرات تركية المسيرة

طرابلس-العنوان

في تأكيد جديد على قدرة الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة أعلنت القيادة العامة أنها تمكنت من تدمير مخازن جديدة مجهزة للطيران التركي المسير في كل من معيتيقة ومصراتة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن المواقع التي دمّرت كانت تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية.

وأضاف، أن المواقع دمرت بناء على رصد أجهزة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة داخل هذه المواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة.

وأوضح المسماري، أن هذه الأماكن عبارة عن “هنغر” استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، ومواقع أخرى من مطار مصراتة.

وأضاف أنه تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية.

وأكد أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100بالمئة وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

وتستخدم المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة لشن هجمات جوية باستخدام الطائرات التركية المسيرة ضد القوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية