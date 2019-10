المتوسط:

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن الجيش على دراية تامة بمن يزود الإرهابي أسامة الجويلي بالمرتزقة، وأن كل المسالك التي يسلكها مرصودة.

وأكد المحجوب، أن أحد الأسباب التي دفعتهم للارتزاق في ليبيا دعوة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي الأخيرة لجميع الإرهابيين في ليبيا والدول المجاورة لمواجهة الجيش.

The post «المحجوب»: الجيش على دراية تامة بمن يزود الجويلي بالمرتزقة appeared first on صحيفة المتوسط.

