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بعد تدمير مخازن بمعيتيقة ومصراتة.. يأس المليشيات يتزايد ومليشاوي بارز يتهم الرئاسي بالمحسوبية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

تشهد المعارك مؤخرا في طرابلس ضربات ساحقة للقوات المسلحة على مواقع المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، الأمر الذي أحدث حالة من اليأس في صفوفها.

وفي ظل الضربات الدقيقة والمكثفة لسلاح الجو وعقب إعلان القوات المسلحة تدمير مخازن جديدة مجهزة للطيران التركي المسير في كل من معيتيقة ومصراتة بناء على رصد استخباراتي يوم الثلاثاء، اتهم أحد أبرز قادة مليشيا القوة الثامنة (النواصي) محمد أبودراع الشهير بـ “الصندوق” المجلس الرئاسي بالفساد والمحسوبية والوساطة، مشيرًا إلى أن “أحلامهم بالعيش في أمن وسلام بدأت تقصف”، على حد قوله.

وكتب “أبودراع” يقول على “فيسبوك”: إن الوضع الحالي “في بلادي باختصار هو التالي: “يمتزج أنين الأمهات بصرخات الشهداء، وترى شباباً في عمر الزهور يفترشون الأرض كي يحموا حلمهم بإقامة دولة مدنية يكونون هم جزءًا لا يتجزأ منها وترى الحملات الإعلامية تشن لتشويه الشباب الذين كانوا من أوائل من تنادوا لصد (العدوان على العاصمة) كي يخرجوهم خارج المشهد”، على حد تعبيره.

وتابع: “ناهيك عن الوساطة والمحسوبية والفساد المالي والإداري الذي قد توغل في جميع مؤسسات الدولة ابتداء من المجلس الرئاسي الذي يصدر قراراته بناء على الوساطة والمحسوبية؛ فنجد العاهرات والانتهازيين في البعثات الدبلوماسية، وخريجي الجامعات يبحثون عن عمل”.

وعلى خلفية تدمير سلاح الجو يوم الثلاثاء لمخازن الذخيرة والطائرات المسيرة في كل من معيتيقة ومصراتة، قال أبودراع: “الليلة وككل ليلة طرابلس ومصراتة تقصفان كما تقصف أحلامنا بالعيش في أمن وسلام، اليوم يطلق على من تصدوا للإرهاب لقب إرهابيين ويطلق على اللصوص والمجرمين لقب جيش أتى لتحرير العاصمة، فمالكم كيف تحكمون”.

وفسر محللون أن ما كتبه “أبودراع” دليل جديد على حالة اليأس التي بدأت تدب في صفوف المليشيات، بعد عجزها عن تقديم أي تقدمات جديدة أمام القوات المسلحة.

وبينوا أن مثل هذه التصريحات لقيادي بارز بإحدى أكبر المليشيات المسلحة في طرابلس، دليل على تزايد حدة الخلافات بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمليشيات المتحالفة معه ضد القوات المسلحة.

وأشاروا إلى أن الضربات المتتالية التي تتلقاها المليشيات من قبل سلاح الجو باتت تمهد لانهيارها بشكل تام.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • ﻻنك غبى وحمار مغيب وعايش بعيد عن الواقع كيف تكونوا انتم قطاع الطرق من المليشيات الخائنة للوطن من انصار الدولة المدنية وافعالكم على النقيض من الدولة المدنية التى لا يكون فيها مليشيات فوق القانون ولا تكفيرين من خوانكم من الدواعش والاخوان الماسونيين بل دولة مدنية يحميها الجيش مثل السودان رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان ومجلس وزراء مدنى وهذا مشابهة للحكم فى الاجزاء التى حررها الجيش ويحكمها رئيس وزراء مدنى نال ثقة نواب الشعب بنصاب قانونى وكان اخر رئيس وزراء توافقى يحكم فى طرابلس ولو كان الجيش الوطنى يبى دولة عسكرية فلماذا ابقى على رئيس وزراء مدنى من الكفاءات السياسية كان بامكانه انشاء مجلس عسكرى يدير البلاد برئيس وزراء عسكرى اما فى طرابلس فرئيس دولة فرضته الدول الاستعمارية ودمية فى يد المليشيات يجامل اى واحد يحميه ولا بعنيه الوطن اصلا فهو يستقوى بالخوان واردوغان وفى النهاية خسران امام جيش يستقوى بعد الله بالشعب لان المشير اقسم بذلك امام نواب الشعب قبل ان يتسلم منصبه وقال اقسم بالله العظيم ان يكون ولائى لله ثم الوطن واقسم على احترام سيادة الوطن اما السراج وعصابته فعلملوا بلا قسم فقط بضوء اخضر من صوان مرشد الخوان فكان ماكان من فساد ومحسوبية وخيانة للوطن وبيعه لاردوغان وقطرائيل

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