تفاصيل اجتماع مدير أمن أجدابيا مع رئيس قسم المشروعات

قام مدير أمن أجدابيا بعقد اجتماع مع رئيس قسم المشروعات بالمديرية نقيب مهندس سعد ناجي اذويب ومع مفوضي عام الشركات المنفذة لاختيار عدد من الشركات لتنفيذ المشاريع المذكورة إذا تمت الترسية عليها.

ويأتي ذلك، بناء على مراسلات مدير أمن اجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي مع إدارة المشروعات بوزارة الداخلية بشأن احتياجات ومتطلبات مديرية الأمن من حيث الإنشاء والصيانة وتمت الموافقة على مشاريع الصيانة والإنشاء من قبل وزارة الداخلية وهي كالآتي =-

1- صيانة قسم البحث الجنائي اجدابيا

2- صيانة مركز شرطة اجدابيا الغربية

3- صيانة مركز شرطة اجدابيا المدينة

4- إضافة ثلاثة غرف حباراة تخص اللوحات المعدنية بقسم المرور والتراخيص اجدابيا.

