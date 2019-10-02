الإفراج عن أردنيين محتجزين في ليبيا

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني سفيان سلمان القضاة، عن مستجدات قضية الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبورجيع اللذان كانا محتجزان في دولة ليبيا منذ أكثر من شهر.

وأوضح القضاة، أنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية الأردنية والأجهزة الأمنية المختصة في الأردن، حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المواطنين الأردنيين، حيث من المقرر أن يصلان إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة ١:٣٠ بعد ظهر اليوم الاربعاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا