«المفوضية» تدعم الانتخابات في تونس بصناديق الاقتراع

قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتزويد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دولة تونس الشقيقة بعدد (800) صندوق اقتراع ، وجاء ذلك بناء على طلب الأخيرة لدعمها بهذه الكمية من الصناديق التي ستسهم في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية المتتالية والمتزامنة التي واجهتها الهيئة التونسية .

ويأتي هذا التعاون في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين في 26 سبتمبر 2016، واستناداً إلى ميثاق المنظمة العربية للإدارت الانتخابية الذي ينص على تبادل الخبرات والاستشارات، وتقديم الدعم الفني والعيني للعمليات الإنتخابية التي ينفذها أحد أعضاء المنظمة .

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد قامت بإرسال بعثات تدريبية من موظفيها إلى الهيئة التونسية، وذلك للاطلاع على عمل الهيئة وتنفيذها لخططها أثناء الاستحقاق الرئاسي.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من مجلس المفوضية على نقل وتبادل الخبرات بين المفوضية والمؤسسات الإقليمية والدولية المناظرة لها، وذلك في سبيل بناء الكوادر الوطنية الفاعلة والقادرة على تنفيذ أي استحقاقات رئاسية أو تشريعية يترقبها الليبيون في أقرب وقت.

