تفاصيل الاجتماع الدوري للجنة المكلفة بإعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات

واصلت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية عقد اجتماعها الثامن عشر صباح اليوم الأربعاء 2‪019-10-2‪ بمركز ضمان الجودة بطرابلس برئاسة الدكتور عبد المنعم ابولائحة، وبحضور أعضاء اللجنة :

د. المدني أبو الطويرات

د. محمد المبروك الدويب

د. الهادي على الحاجي.

د. أسامة نورالدين الفزاني .

د. طاهر بن طاهر.

د. محمد نوري العتوق.

د. لطفي على عرببي، إضافة إلى الأستاذ حسين اليزيدي مقرر وأمين سر اللجنة.

وتناول الاجتماع إضافة إلى بند المتابعة موضوعين أساسيين الأول مناقشة ردود جامعتي الزاوية وصبراتة حول ما جاء في المقاربات الأولية المنجزة عنهما، والثاني حول البرامج الدراسية لكليات التقنية الطبية وتقنية المعلومات الموجودة بالجامعات وهيئة التعليم التقني.

