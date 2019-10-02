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تجدد الاشتباكات بمحور “اسبيعه – العزيزية”

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر مطلعة ان الاشتباكات المسلحة تجددت في محور “اسبيعه – العزيزية”.

تجدد الاشتباكات المسلحة في محور “السبيعة – العزيزية”

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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