تجدد الاشتباكات بمحور “اسبيعه – العزيزية”

أكدت مصادر مطلعة ان الاشتباكات المسلحة تجددت في محور “اسبيعه – العزيزية”.
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قناة 218 الليبية
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تجدد الاشتباكات المسلحة في محور “السبيعة – العزيزية”
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