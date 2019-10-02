الأردن تعلن وصول أردنيين كانا محتجزين في طرابلس

عمّان-العنوان

وصل إلى الأردن اليوم الأربعاء مواطنين أردنيين كانا محتجزين في العاصمة طرابلس منذ أكثر من شهر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، في تصريحات صحفية إن عملية الإفراج جاءت وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الامنية المختصة في الدولة الأردنية.

وذكر، أنه تم اليوم الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبورجيع، اللذان كانا محتجزين منذ أكثر من شهر.

وأوضح القضاة في بيان أن جهودا حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة الأمنية المختصة منذ تلقيها خبر الاعتقال، حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المواطنين الأردنيين صباح اليوم وتم تأمين عودتهما سالمين بحمد الله الى المملكة.

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