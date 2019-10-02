إدارة الصيدلة في طرابلس تستلم شحنة أدوية لعلاج مرض الليشمانيا

استلمت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس صباح اليوم، أول شحنة من الدواء الخاص بعلاج مرض الليشمانيا.

وبحسب مسؤول المخازن بإدارة الصيدلة والمعدات الطبية الدكتورة نورة الترهوني، فإن هذه الشحنة سيتم توزيعها الأسبوع المقبل على كافة عيادات الجلدية بالمدن التي تعاني من انتشار المرض، وفقا للإحصائيات المجمعة من كل مدينة.

ومن المعلوم أن مرض الليشمانيا هو من تسببه طفيليات وحيدة الخلية، وتظهر الإصابة على هيئة إصابات جلدية موضعية، وينتقل المرض عبر ما يعرف بالذبابة الرملية، وهو يصيب الإنسان والحيوان على حد سواء.

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