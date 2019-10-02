تضارب الانباء حول احداث منطقة الداوون في ترهونة ومصادر توضح ما حدث

تضاربت الانباء حول الاحداث والتوتر القائم في منطقة الداوون الواقعة في مدينة ترهونة.

وتحدثت مصادر اعلامية عن استنفار أمني في ترهونة إثر تعرض مصرف الجمهورية فرع الداوون لهجوم من مُسلّحين يُشتبه بأنهم إرهابيين.

وقالت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة تسللت للمدينة وقامت بالهجوم على مصرف الداون ترهونة تتكون من 6 أشخاص من جنسيات افريقية يحملون قواذف واسلحة ومتفجرات، وأن إحدى العبوات انفجرت مخلفة اصابات.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعة تسللت للمدينة بهدف زعزعة الامن ومحاولة السيطرة عليها وأنها تتبع “فرج الكشر” أحد القيادات بالمدينة، والذي أعلن عن مقتله خلال الاشتباكات التي جرت في وقت لاحق مع قوات من اللواء التاسع التي سيطرت على الوضع بالمنطقة.

وأفادت مصادر محلية أخرى بمقتل خمسة من ذوي الجنسية الإفريقية في منطقة الداوون ومحاصرة البقية بعد محاولة فرارهم عبر الجبال.

ولم تتضح بعد الاسباب وراء الحادثة فيما إذا كانت هجوماً إرهابياً أو محاولة للسيطرة على المنطقة بدعم من قوات حكومة الوفاق حسب الانباء.

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